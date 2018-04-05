В Челябинске сгорел пассажирский автобус

В Челябинске участились случаи возгорания маршрутных такси. Недавно у железнодорожного вокзала «Синегорье» сгорела маршрутка № 56. Пострадавших не было. Сегодня утром вспыхнул пассажирский ПАЗик на улице Потребительской. Это произошло, когда водитель прогревал транспорт перед рейсом. Автобус сгорел до приезда пожарных. Никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.