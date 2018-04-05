В Челябинске сгорел пассажирский автобус
ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля, ФедералПресс. ПАЗ вспыхнул сегодня утром.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля, ФедералПресс. ПАЗ вспыхнул сегодня утром.
В Челябинске участились случаи возгорания маршрутных такси. Недавно у железнодорожного вокзала «Синегорье» сгорела маршрутка № 56. Пострадавших не было. Сегодня утром вспыхнул пассажирский ПАЗик на улице Потребительской. Это произошло, когда водитель прогревал транспорт перед рейсом. Автобус сгорел до приезда пожарных. Никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.