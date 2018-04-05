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11:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске сгорел пассажирский автобус

ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля, ФедералПресс. ПАЗ вспыхнул сегодня утром.

В Челябинске участились случаи возгорания маршрутных такси. Недавно у железнодорожного вокзала «Синегорье» сгорела маршрутка № 56. Пострадавших не было. Сегодня утром вспыхнул пассажирский ПАЗик на улице Потребительской. Это произошло, когда водитель прогревал транспорт перед рейсом. Автобус сгорел до приезда пожарных. Никто не пострадал. Причины случившегося устанавливаются.

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