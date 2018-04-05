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11:58 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшая полгода назад 50-летняя пермячка найдена убитой

Сосед, чтобы скрыть преступление, расчленил свою жертву.

В Перми правоохранители нашли расчлененное тело 50-летней жительницы Закамска. Женщина пропала полгода назад. Она работала продавцом в хлебном киоске рядом с домом. Заявление в полицию о её розыске подали родственники, живущие в Пермском крае, которые долгое время не могли дозвониться до женщины.

Сотрудники полиции начали проводить розыскные мероприятия.

«В ходе проведения проверки было установлено, что в отношении женщины было совершено убийство, — сообщила корреспонденту “АиФ-Прикамье” следователь СО по Кировскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Эльвира Каволюкайте. — Было возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Подозреваемый — 50-летний сосед женщины по коммунальной квартире — был задержан и допрошен. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу».

Убийство мужчина совершил после ссоры на бытовой почве. А чтобы скрыть следы преступления, расчленил свою жертву и спрятал в гараже родственников.

После того, как части тела женщины были найдены, следователи назначили экспертизы для подтверждения личности убитой.

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