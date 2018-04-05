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12:07 (мск), источник: Интерфакс

Железнодорожный вокзал Набережных Челнов эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе, тревога оказалась ложной

Казань. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Персонал и пассажиров железнодорожного вокзала в Набережных Челнах (Татарстан) эвакуировали в ночь со среды на четверг после звонка о заложенной бомбе, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в четверг.

«5 апреля в 3:17 мск в полицию поступило сообщение о том, что на телефон экстренной службы “112” поступила информация от мужчины о заложенной на железнодорожном вокзале Набережные Челны бомбе. “Бомба заложена, ждите взрыва”, заявил неизвестный», — говорится в пресс-релизе.

Весь личный состав линейного отдела полиции Набережных Челнов был поднят по тревоге, пассажиры и работники вокзала эвакуированы, здание вокзала оцеплено. Обследование здания и прилегающей территории показало, что взрывчатых веществ или взрывных устройств нет.

Звонивший установлен, им оказался 33-летний житель Татарстана. Он доставлен в полицию.

Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры).

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