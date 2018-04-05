Железнодорожный вокзал Набережных Челнов эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе, тревога оказалась ложной

«5 апреля в 3:17 мск в полицию поступило сообщение о том, что на телефон экстренной службы “112” поступила информация от мужчины о заложенной на железнодорожном вокзале Набережные Челны бомбе. “Бомба заложена, ждите взрыва”, заявил неизвестный», — говорится в пресс-релизе.

Весь личный состав линейного отдела полиции Набережных Челнов был поднят по тревоге, пассажиры и работники вокзала эвакуированы, здание вокзала оцеплено. Обследование здания и прилегающей территории показало, что взрывчатых веществ или взрывных устройств нет.

Звонивший установлен, им оказался 33-летний житель Татарстана. Он доставлен в полицию.