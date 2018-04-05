Железнодорожный вокзал Набережных Челнов эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе, тревога оказалась ложной
Казань. 5 апреля.
Казань. 5 апреля.
«5 апреля в 3:17 мск в полицию поступило сообщение о том, что на телефон экстренной службы “112” поступила информация от мужчины о заложенной на железнодорожном вокзале Набережные Челны бомбе. “Бомба заложена, ждите взрыва”, заявил неизвестный», — говорится в
Весь личный состав линейного отдела полиции Набережных Челнов был поднят по тревоге, пассажиры и работники вокзала эвакуированы, здание вокзала оцеплено. Обследование здания и прилегающей территории показало, что взрывчатых веществ или взрывных устройств нет.
Звонивший установлен, им оказался 33-летний житель Татарстана. Он доставлен в полицию.
Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.