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13:09 (мск), источник: Newsroom24.ru

Фермера арестовали на 5 суток за выпас 80 коров на засеянном поле

Назначен штраф в 10 тысяч рублей за нанесение урона сельскому хозяйству.

Судебные приставы арестовали главу фермерского хозяйства после отказа выплатить штраф за нарушение правил содержания животных осенью прошлого года. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

В ходе проверки Госветнадзора в Перевозе Нижегородской области выявлено, что фермер пас 80 голов крупного рогатого скота в неположенном месте. Коровы нанесли серьезный урон сельскохозяйственным культурам. За причиненный ущерб нарушителя оштрафовали на сумму 10 тысяч рублей. Фермер не выплатил штраф и был арестован на 5 суток в зале суда.

После истечения срока ареста глава фермерского хозяйства будет обязан оплатить штраф и выбрать для коров более подходящее пастбище.

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