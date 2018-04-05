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13:10 (мск), источник: Newsroom24.ru

«Серпуховский маньяк» выслушал новый приговор в Нижнем Новгороде

Мужчина угрожал судье.

Житель Московском области, известный как «серпуховский маньяк», осужден Канавинским райсудом за угрозы судье и воспрепятствованию правосудия, сообщили агентству Newsroom24 в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по Нижегородской области.

Согласно материалам дела, злоумышленник из нижегородского СИЗО-1 отправил письмо судье райсуда, в котором угрожал убийством.

При ознакомлении с материалами дела он вырвал листы и разорвал их.

По совокупности преступлений суд приговорил его к 3 годам колонии.

Ранее приговором Советского райсуда ему было назначено наказание в виде 15,5 лет лишения свободы.

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