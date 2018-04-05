«Серпуховский маньяк» выслушал новый приговор в Нижнем Новгороде
Мужчина угрожал судье.
Мужчина угрожал судье.
Житель Московском области, известный как «серпуховский маньяк», осужден Канавинским райсудом за угрозы судье и воспрепятствованию правосудия, сообщили агентству Newsroom24 в объединенной
Согласно материалам дела, злоумышленник из нижегородского СИЗО-1 отправил письмо судье райсуда, в котором угрожал убийством.
При ознакомлении с материалами дела он вырвал листы и разорвал их.
По совокупности преступлений суд приговорил его к 3 годам колонии.
Ранее приговором Советского райсуда ему было назначено наказание в виде 15,5 лет лишения свободы.
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