«Серпуховский маньяк» выслушал новый приговор в Нижнем Новгороде

Житель Московском области, известный как «серпуховский маньяк», осужден Канавинским райсудом за угрозы судье и воспрепятствованию правосудия, сообщили агентству Newsroom24 в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по Нижегородской области.

Согласно материалам дела, злоумышленник из нижегородского СИЗО-1 отправил письмо судье райсуда, в котором угрожал убийством.

При ознакомлении с материалами дела он вырвал листы и разорвал их.

По совокупности преступлений суд приговорил его к 3 годам колонии.