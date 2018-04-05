В уфимском Затоне сгорел двухэтажный барак
Возгорание ликвидировали 44 сотрудника экстренных служб.
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Возгорание ликвидировали 44 сотрудника экстренных служб.
В Уфе 5 апреля произошёл пожар, сообщает
Пострадавших в происшествии нет.
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