В уфимском Затоне сгорел двухэтажный барак

В Уфе 5 апреля произошёл пожар, сообщает пресс-служба МЧС республики. В 12:26 дома на улице Ирендык в Ленинском районе города загорелся двухэтажный нежилой барак. На место выехало 44 сотрудника экстренных служб. Огонь затушили через 40 минут.