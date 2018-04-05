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12:09 (мск), источник: АиФ Уфа

В уфимском Затоне сгорел двухэтажный барак

Возгорание ликвидировали 44 сотрудника экстренных служб.

В Уфе 5 апреля произошёл пожар, сообщает пресс-служба МЧС республики. В 12:26 дома на улице Ирендык в Ленинском районе города загорелся двухэтажный нежилой барак. На место выехало 44 сотрудника экстренных служб. Огонь затушили через 40 минут.

Пострадавших в происшествии нет.

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