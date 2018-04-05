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18:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Двоих «обнальщиков» задержали в Татарстане

(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). Двоих «обнальщиков» задержали в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Подозреваемыми оказались жители Казани. По предварительной версии, предприимчивые предприниматели устроили доходный бизнес на обналичивание средств граждан. За каждую транзакцию бизнесмены получили определенный процент от общей суммы обнала.

В результате своей незаконной деятельности казанцы получили более трех миллионов рублей дохода.

В квартирах подозреваемых провели обыски, где полицейскими были обнаружены оргтехника, свыше 300 банковских карт, печати и реквизиты фирм — «однодневок», телефоны, сим-карты, а также 550 тысяч рублей.

Помимо этого, 40-летнюю участницу преступной схемы подозревают еще в одном преступлении. По версии следствия, женщина похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм, обещав им приобрести на эту сумму сварочное оборудование.

Подозреваемых обвиняют сразу по двум статьям УК — «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество».

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