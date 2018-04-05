Двоих «обнальщиков» задержали в Татарстане
(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). Двоих «обнальщиков» задержали в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 5 апреля, «Татар-информ»). Двоих «обнальщиков» задержали в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в
Подозреваемыми оказались жители Казани. По предварительной версии, предприимчивые предприниматели устроили доходный бизнес на обналичивание средств граждан. За каждую транзакцию бизнесмены получили определенный процент от общей суммы обнала.
В результате своей незаконной деятельности казанцы получили более трех миллионов рублей дохода.
В квартирах подозреваемых провели обыски, где полицейскими были обнаружены оргтехника, свыше 300 банковских карт, печати и реквизиты фирм — «однодневок», телефоны,
Помимо этого, 40-летнюю участницу преступной схемы подозревают еще в одном преступлении. По версии следствия, женщина похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм, обещав им приобрести на эту сумму сварочное оборудование.
Подозреваемых обвиняют сразу по двум статьям УК — «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество».
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