В Волгограде 60-летняя мошенница попалась на подкупе полицейских

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, женщина больше года находилась в федеральном розыске за мошенничество в Краснодарском крае. Скрываясь от полицейских, она вернулась в Волгоград.

На днях женщину задержали местные правоохранители. При проведении процессуальных действий она решила «договориться» с ними. За несоставление в отношении нее документов и ненаправление информации о её задержании краснодарским правоохранителям она предложила им 60 000 рублей. Теперь ей предстоит понести наказание не только за мошенничество, но и попытку подкупа полицейских. В настоящее время решается вопрос о заключении пенсионерки под стражу.