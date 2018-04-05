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15:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде 60-летняя мошенница попалась на подкупе полицейских

60-летнюю волгоградку задержали в Советском районе, женщина подозревается в мошенничестве и подкупе полицейских, которым она предложила за бездействие 60 000 рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, женщина больше года находилась в федеральном розыске за мошенничество в Краснодарском крае. Скрываясь от полицейских, она вернулась в Волгоград.

На днях женщину задержали местные правоохранители. При проведении процессуальных действий она решила «договориться» с ними. За несоставление в отношении нее документов и ненаправление информации о её задержании краснодарским правоохранителям она предложила им 60 000 рублей. Теперь ей предстоит понести наказание не только за мошенничество, но и попытку подкупа полицейских. В настоящее время решается вопрос о заключении пенсионерки под стражу.

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