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18:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Вице-премьер: Ситуация с африканской чумой свиней в регионе остается крайне напряженной

Эпизоотическая обстановка в Калининградской области, несмотря на все предпринимаемые меры, остается крайне напряженной. Об этом на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии заявил вице-премьер Александр Шендерюк-Жидков.

Источник: Комсомольская правда

По его словам, это связано с двумя факторами риска — это дикая фауна и личные подворья и фермерские хозяйства с низким уровнем биозащиты.

Как рассказал замруководителя регионального управления Россельхонадзора Вадим Смирнов, на сегодняшний день доминирующим фактором заноса заболевания в Калининградскую область является интенсивное распространение АЧС в популяции диких кабанов в странах Прибалтики и Польше.

— Анализ эпизоотических рисков подтверждает, что именно кабан в нашем случае является основным источником распространения АЧС, потому что распределение свинопоголовья у нас структурно так складывается, что 96% поголовья находится на хозяйствах, защищенных наивысшей степенью биологической защиты, и только 4% — в ЛПХ и УФСИН, — сказал Смирнов.

Отметим, что с ноября 2017 года в регионе было выявлено и лабораторно подтверждено 40 случаев АЧС в дикой фауне, а также пять — в личном подсобном хозяйстве.

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