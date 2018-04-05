Вице-премьер: Ситуация с африканской чумой свиней в регионе остается крайне напряженной

По его словам, это связано с двумя факторами риска — это дикая фауна и личные подворья и фермерские хозяйства с низким уровнем биозащиты.
Как рассказал замруководителя регионального управления Россельхонадзора Вадим Смирнов, на сегодняшний день доминирующим фактором заноса заболевания в Калининградскую область является интенсивное распространение АЧС в популяции диких кабанов в странах Прибалтики и Польше.
— Анализ эпизоотических рисков подтверждает, что именно кабан в нашем случае является основным источником распространения АЧС, потому что распределение свинопоголовья у нас структурно так складывается, что 96% поголовья находится на хозяйствах, защищенных наивысшей степенью биологической защиты, и только 4% — в ЛПХ и УФСИН, — сказал Смирнов.
Отметим, что с ноября 2017 года в регионе было выявлено и лабораторно подтверждено 40 случаев АЧС в дикой фауне, а также пять — в личном подсобном хозяйстве.
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