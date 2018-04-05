Вице-премьер: Ситуация с африканской чумой свиней в регионе остается крайне напряженной

Источник: Комсомольская правда

По его словам, это связано с двумя факторами риска — это дикая фауна и личные подворья и фермерские хозяйства с низким уровнем биозащиты.

Как рассказал замруководителя регионального управления Россельхонадзора Вадим Смирнов, на сегодняшний день доминирующим фактором заноса заболевания в Калининградскую область является интенсивное распространение АЧС в популяции диких кабанов в странах Прибалтики и Польше.

— Анализ эпизоотических рисков подтверждает, что именно кабан в нашем случае является основным источником распространения АЧС, потому что распределение свинопоголовья у нас структурно так складывается, что 96% поголовья находится на хозяйствах, защищенных наивысшей степенью биологической защиты, и только 4% — в ЛПХ и УФСИН, — сказал Смирнов.