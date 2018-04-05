В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет Москва-Казань
Два часа двадцать минут находились в международном аэропорту «Стригино» пассажиры самолета, летевшего из Москвы в Казань минувшей ночью.
Два часа двадцать минут находились в международном аэропорту «Стригино» пассажиры самолета, летевшего из Москвы в Казань минувшей ночью.
По словам Федора Клишковского, директора нижегородского аэропорта по стратегическим коммуникациям, борт совершил вынужденную посадку в «Стригине»
— Самолет приземлился в нашем аэропорту в 03.30, а в 05.50 он вылетел в Казань, — рассказал Федор Клишковский.
Он отметил, что никаких ЧП не зарегистрировано: ситуация штатная и повторяется достаточно часто. Отметим, что нижегородский аэропорт является резервным для столичного авиаузла.
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