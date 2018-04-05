В Нижнем Новгороде вынужденно сел самолет Москва-Казань

Источник: Reuters

По словам Федора Клишковского, директора нижегородского аэропорта по стратегическим коммуникациям, борт совершил вынужденную посадку в «Стригине» из-за неблагоприятных метеоусловий в столице Татарстана.

— Самолет приземлился в нашем аэропорту в 03.30, а в 05.50 он вылетел в Казань, — рассказал Федор Клишковский.