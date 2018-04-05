Источник сообщил о возможном дополнении «дагестанского дела» обвинениями в убийстве

Источник: РИА "Новости"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Следственный комитет может расширить обвинение ряду фигурантов уголовного дела бывших высокопоставленных чиновников Дагестана статьями «убийство» и «незаконный оборот оружия», сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.

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«Уголовное дело об убийстве учредителя дагестанской газеты “Черновик” Хаджимурада Камалова в 2011 году передано в настоящее время в центральный аппарат СК. В настоящее время следователи проверяют одного из обвиняемых по так называемому дагестанскому делу в причастности к организации этого убийства», — сказал собеседник агентства.

Источник не стал до завершения проверки уточнять о ком идет речь.

Кроме того, отметил собеседник агентства, в обвинение, скорее всего, войдет статья 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, его основных частей и боеприпасов). «В ходе обысков было изъято много оружия: автоматы, пистолеты, взрывчатые вещества, охотничье оружие, патроны. Сейчас это все проходит баллистическую экспертизу, устанавливается его происхождение», — рассказал источник. Он отметил, что следователи также проверяют «криминальную историю» изъятого оружия.

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Экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, его бывшие заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования и науки Дагестана Шахобас Шахов были задержаны в начале февраля в Махачкале в ходе масштабной операции правоохранительных органов. Их доставили в Москву, где позже суд санкционировал арест всех четверых задержанных до начала апреля.

Бывшим чиновникам инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Гамидову также инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ) с ущербом, якобы нанесенным бюджету Дагестана, в размере 1,3 млрд рублей. Никто из обвиняемых вину не признает.