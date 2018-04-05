Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Лядова, Михалковы на вручении премии «Белый квадрат»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Жена Алека Болдуина хочет стать матерью пятерых детей
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
15:19 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о возможном дополнении «дагестанского дела» обвинениями в убийстве

Также по итогам баллистической экспертизы фигурантов могут обвинить в незаконном обороте оружия.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU — Следственный комитет может расширить обвинение ряду фигурантов уголовного дела бывших высокопоставленных чиновников Дагестана статьями «убийство» и «незаконный оборот оружия», сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.

Читайте также
В правительстве Дагестана нашли преступное сообщество

«Уголовное дело об убийстве учредителя дагестанской газеты “Черновик” Хаджимурада Камалова в 2011 году передано в настоящее время в центральный аппарат СК. В настоящее время следователи проверяют одного из обвиняемых по так называемому дагестанскому делу в причастности к организации этого убийства», — сказал собеседник агентства.

Источник не стал до завершения проверки уточнять о ком идет речь.

Кроме того, отметил собеседник агентства, в обвинение, скорее всего, войдет статья 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, его основных частей и боеприпасов). «В ходе обысков было изъято много оружия: автоматы, пистолеты, взрывчатые вещества, охотничье оружие, патроны. Сейчас это все проходит баллистическую экспертизу, устанавливается его происхождение», — рассказал источник. Он отметил, что следователи также проверяют «криминальную историю» изъятого оружия.

Читайте также
СК подтвердил возбуждение дела против главного архитектора Дербента

Экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, его бывшие заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования и науки Дагестана Шахобас Шахов были задержаны в начале февраля в Махачкале в ходе масштабной операции правоохранительных органов. Их доставили в Москву, где позже суд санкционировал арест всех четверых задержанных до начала апреля.

Бывшим чиновникам инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн рублей. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Гамидову также инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (часть 3 статьи 286 УК РФ) с ущербом, якобы нанесенным бюджету Дагестана, в размере 1,3 млрд рублей. Никто из обвиняемых вину не признает.

В день задержания перечисленных руководителей глава Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Виктория Скрипаль рассказала о разговоре с сестрой Юлией
Роспотребнадзор проверит, безопасен ли «горящий шоколад»
Экс-глава Генштаба ответил СМИ на критику «Адмирала Кузнецова»
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Потеря сбережений приводит к преждевременной смерти
Цивилев продолжает встречи с родными погибших в «Зимней вишне»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников Врач рассказал о том, как из противника прививок превратился в их ярого защитника
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь