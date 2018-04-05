Иркутянина обвиняют в убийстве по неосторожности

В Иркутске завели уголовное дело против 24-летнего молодого человека. Его обвиняют в убийстве по неосторожности.

По версии следствия, поздно вечером 23 марта между молодым человеком и мужчиной около подъезда одного из домов по улице Лермонтова произошла ссора. Слово за слово, началась драка.

— Парень ударил мужчину кулаком по голове, тот потерял равновесие и упал на спину, ударившись головой об асфальт, — сообщают в СУ СК по Иркутской области. — Когда на место приехала скорая помощь, молодой человек скрылся, а потерпевший был без сознания. Его доставили в больницу, однако спасти не удалось, спустя несколько дней он скончался.

Виновник этой истории объявился сам и пришел в следственный отдел. Выяснилось, что молодой человек уже был судим, со своей жертвой был знаком, в тот вечер оба были пьяны.