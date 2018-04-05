В Сочи таксист убил и ограбил 60-летнюю женщину

Рано утром 12 декабря 2016 года мужчины заехали за пожилой женщиной на Skoda Rapid, чтобы отвезти ее на железнодорожный вокзал. По пути они остановились, 24-летний парень обхватил пассажирку сзади, а водитель ударил ее несколько раз по голове. Женщина потеряла сознание, а злоумышленники вытащили у нее банковскую карточку и сняли с ее тела золотые украшения. Но тут пенсионерка пришла в себя.