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12:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

Полиция Чусового просит помочь установить личность девушки из монастыря

Женщина проживает в обители с декабря 2017 года.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» устанавливают личность неизвестной девушки. Она с декабря прошлого года проживает в монастыре Верхне-Чусовской Казанской Трифоновой женской пустыни (посёлок Верхне-Чусовские городки).

«Женщина представляется Зоей Владимировной Васильевой, 07.11.1998 года рождения, жительницей г. Саров. Приметы: рост 175 см, на вид 20−30 лет, среднего телосложения. Говорит с акцентом “южной России”. Документов, удостоверяющих её личность, и средств сотовой связи у женщины нет», — рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полиция просит всех, кто может помочь в установлении личности, звонить по телефонам: 8 (34256) 6−48−22, 8 (982) 456−43−19.

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