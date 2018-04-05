Полиция Чусового просит помочь установить личность девушки из монастыря
Женщина проживает в обители с декабря 2017 года.
Женщина проживает в обители с декабря 2017 года.
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» устанавливают личность неизвестной девушки. Она с декабря прошлого года проживает в монастыре
«Женщина представляется Зоей Владимировной Васильевой,
Полиция просит всех, кто может помочь в установлении личности, звонить по телефонам: 8 (34256) 6−48−22,
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