В Перми вынесли приговор банде наркодилеров

13, 12 и 8 лет 10 месяцев за решеткой проведут трое мужчин, занимающихся производством и продажей наркотиков в Прикамье. Такое решение вынес суд Мотовилихинского района. Банда орудовала в Перми и Березниках. Оптовые партии вещества поступали из столицы в Пермь, потом в Березники, а уже на месте фасовались в мелкие пакеты и распространялись через так называемые «закладки».

Оперативный сотрудник УНК ГУ МВД России по Пермскому краю: «В его обязанности входило приезжать в город Пермь, забирать оптовый вес, более 1 килограмма, и везти в Березники. В последующем он должен был расфасовать данный вес и разложить для более мелких закладок».