В Перми из-за брошенного окурка произошел пожар в девятиэтажном доме

Брошенный с верхних этажей окурок стал причиной пожара в девятиэтажном доме на ул. Желябова на Парковом. Непогашенная сигарета упала на балкон четвертого этажа.

По словам хозяйки квартиры, дома никого не было. В семье никто не курит. Балкон был не застеклен. Вернувшись через 20 минут из детского сада с ребенком, женщина увидела дым с балкона, у подъезда встретила пожарных и открыла им дверь в свою квартиру.