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13:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми из-за брошенного окурка произошел пожар в девятиэтажном доме

Непогашенная сигарета упала на балкон четвертого этажа.

Брошенный с верхних этажей окурок стал причиной пожара в девятиэтажном доме на ул. Желябова на Парковом. Непогашенная сигарета упала на балкон четвертого этажа.

Приехавшие пожарные обнаружили, что произошло возгорание домашних вещей на балконе двухкомнатной квартиры. Огнем обуглена мебель, оплавлен металлопластиковый оконный блок, внешний блок кондиционера, установленный на соседнем балконе 5-го этажа.

По словам хозяйки квартиры, дома никого не было. В семье никто не курит. Балкон был не застеклен. Вернувшись через 20 минут из детского сада с ребенком, женщина увидела дым с балкона, у подъезда встретила пожарных и открыла им дверь в свою квартиру.

Пожар тушили 11 единиц техники и 35 человек личного состава, сообщили в краевом МЧС.

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