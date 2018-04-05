Авария в Джизаке унесла жизни восьми человек

На 49-м километре автодороги Джизак-Гагарин на территории Пахтакорского района Джизакской области вчера 4 апреля столкнулись два автомобиля «Нексия».

По данным УВД Джизакской области, в результате сильного столкновения машины загорелись, произошел пожар. Все восемь человек, включая двух водителей, погибли на месте происшествия.