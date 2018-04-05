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12:55 (мск), источник: Podrobno.uz

Авария в Джизаке унесла жизни восьми человек

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Восемь человек погибли в Джизакской области в результате столкновения двух автомобилей марки Chevrolet, сообщает пресс-служба МВД республики.

Источник: Podrobno.uz

На 49-м километре автодороги Джизак-Гагарин на территории Пахтакорского района Джизакской области вчера 4 апреля столкнулись два автомобиля «Нексия».

По данным УВД Джизакской области, в результате сильного столкновения машины загорелись, произошел пожар. Все восемь человек, включая двух водителей, погибли на месте происшествия.

Ведется следствие, устанавливаются причины ДТП.

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