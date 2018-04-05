Авария в Джизаке унесла жизни восьми человек
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Восемь человек погибли в Джизакской области в результате столкновения двух автомобилей марки Chevrolet, сообщает
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Восемь человек погибли в Джизакской области в результате столкновения двух автомобилей марки Chevrolet, сообщает
На 49-м километре автодороги
По данным УВД Джизакской области, в результате сильного столкновения машины загорелись, произошел пожар. Все восемь человек, включая двух водителей, погибли на месте происшествия.
Ведется следствие, устанавливаются причины ДТП.
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