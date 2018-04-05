Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 приемов
Екатерина Варнава снялась обнаженной
Финны, литовцы и эстонцы покупают алкоголь в соседних странахПотому что в странах Балтии идет борьба с пьянством: правительства поднимают акцизы, чтобы сократить потребление спиртного
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Пьеха о здоровье после больницы: С трудом говорю
Алла Пугачева объяснила, почему не делает пластические операции
Ефим Шифрин и Андрей Малахов показали мощные бицепсы
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Глава Евросовета на русском языке обратился к россиянам
Путин начал кадровую перестановку в МИД РФ
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
13:15 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловская прокуратура проверит забетонированный лес

В причастности к уничтожению еще одной березовой рощи снова подозревают строителей.

Березовый лес в окрестностях гранитного карьера в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге рабочие залили раствором цемента. По этому факту начинается проверка прокуратуры и Свердловского минприроды, сообщили «АиФ-Урал» в надзорном ведомстве в четверг, 5 апреля.

Березовый лес недалеко от Шарташского гранитного карьера оказался залит раствором цемента. По словам местных жителей, еще в конце марта было видно, что строительный раствор появился в роще совсем недавно. Горожане считают, что рабочие промывают опустевшее содержимое бетономешалок и выливают его прямо на землю. При этом один из свердловчан уверяет, что таким образом работы проводятся не первый год. «Я лет пять назад там работал, уже весь лес залит был и еще легковушка влитая стояла», — пишет пользователь местного форума.

По одной из версий, рощицу загубили либо подрядчики, либо представители структурных подраздедений «Корпорации Атомстройкомплекс», которой принадлежит карьер и производство бетона на нем. К слову, эта же строительная компания фигурирует еще в одном скандале — в сносе берез в микрорайоне Академический.

Инцидентом уже заинтересовались сотрудники природоохранных ведомств. «По предварительной информации, завтра, в 9.30 утра, на место выедет Минприроды и представители либо природоохранной прокуратуры, либо прокуратуры Кировского района. Точные сроки окончания проверки еще не известны. Статус земель и их собственника только предстоит установить», — сообщил исполняющий обязанности природоохранного прокурора Свердловской области Александр Прошунин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Двух волков застрелили у церкви. Почему обитатели леса идут в города?
«Усиливается пренебрежение к международному праву»
Песков: в РФ нет олигархов, есть представители крупного бизнеса
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
NI назвал «Адмирал Кузнецов» худшим авианосцем в мировой истории
Россияне сообщили, сколько денег им нужно для «нормальной жизни»
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
Цивилев продолжает встречи с родными погибших в «Зимней вишне»
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
ВЦИОМ выяснил, легко ли россияне отказываются от соцсетей Половина интернет-пользователей в России сознательно отключала доступ к сети на день или более...
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников Врач рассказал о том, как из противника прививок превратился в их ярого защитника
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь