Свердловская прокуратура проверит забетонированный лес

Березовый лес в окрестностях гранитного карьера в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге рабочие залили раствором цемента. По этому факту начинается проверка прокуратуры и Свердловского минприроды, сообщили «АиФ-Урал» в надзорном ведомстве в четверг, 5 апреля.

Березовый лес недалеко от Шарташского гранитного карьера оказался залит раствором цемента. По словам местных жителей, еще в конце марта было видно, что строительный раствор появился в роще совсем недавно. Горожане считают, что рабочие промывают опустевшее содержимое бетономешалок и выливают его прямо на землю. При этом один из свердловчан уверяет, что таким образом работы проводятся не первый год. «Я лет пять назад там работал, уже весь лес залит был и еще легковушка влитая стояла», — пишет пользователь местного форума.

По одной из версий, рощицу загубили либо подрядчики, либо представители структурных подраздедений «Корпорации Атомстройкомплекс», которой принадлежит карьер и производство бетона на нем. К слову, эта же строительная компания фигурирует еще в одном скандале — в сносе берез в микрорайоне Академический.