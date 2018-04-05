Свердловская прокуратура проверит забетонированный лес
В причастности к уничтожению еще одной березовой рощи снова подозревают строителей.
В причастности к уничтожению еще одной березовой рощи снова подозревают строителей.
Березовый лес в окрестностях гранитного карьера в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге рабочие залили раствором цемента. По этому факту начинается проверка прокуратуры и Свердловского минприроды, сообщили «АиФ-Урал» в надзорном ведомстве в четверг, 5 апреля.
Березовый лес недалеко от Шарташского гранитного карьера оказался залит раствором цемента. По словам местных жителей, еще в конце марта было видно, что строительный раствор появился в роще совсем недавно. Горожане считают, что рабочие промывают опустевшее содержимое бетономешалок и выливают его прямо на землю. При этом один из свердловчан уверяет, что таким образом работы проводятся не первый год. «Я лет пять назад там работал, уже весь лес залит был и еще легковушка влитая стояла», — пишет пользователь местного форума.
По одной из версий, рощицу загубили либо подрядчики, либо представители структурных подраздедений «Корпорации Атомстройкомплекс», которой принадлежит карьер и производство бетона на нем. К слову, эта же строительная компания фигурирует еще в одном скандале — в сносе берез в микрорайоне Академический.
Инцидентом уже заинтересовались сотрудники природоохранных ведомств. «По предварительной информации, завтра, в 9.30 утра, на место выедет Минприроды и представители либо природоохранной прокуратуры, либо прокуратуры Кировского района. Точные сроки окончания проверки еще не известны. Статус земель и их собственника только предстоит установить», — сообщил исполняющий обязанности природоохранного прокурора Свердловской области Александр Прошунин.
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