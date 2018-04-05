В Башкирии раскрыли убийство предпринимателя
Сотрудниками УМВД по РБ и СК РФ по РБ установили и задержали подозреваемых в совершении убийства по найму предпринимателя в Уфе.
Сотрудниками УМВД по РБ и СК РФ по РБ установили и задержали подозреваемых в совершении убийства по найму предпринимателя в Уфе.
Напомним, 11 февраля в автомашине около дома на улице Ферина с огнестрельными ранениями был обнаружен уфимец 1969 года рождения.
Сотрудники угрозыска МВД по РБ разыскали причастных к совершению убийства. Это 56-летний, ранее неоднократно судимый житель Стерлитамакского района и 28-летний житель г. Стерлитамака. Полицейские при поддержке ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых.
Как сообщили в
Подозреваемые переданы в региональное подразделение Следкома России.
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ сопровождают возбуждение уголовного дела.
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