В Башкирии раскрыли убийство предпринимателя

Напомним, 11 февраля в автомашине около дома на улице Ферина с огнестрельными ранениями был обнаружен уфимец 1969 года рождения.

Сотрудники угрозыска МВД по РБ разыскали причастных к совершению убийства. Это 56-летний, ранее неоднократно судимый житель Стерлитамакского района и 28-летний житель г. Стерлитамака. Полицейские при поддержке ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых.

Как сообщили в пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, позже был установлен еще один предполагаемый соучастник преступления — ранее судимый 59-летний житель Уфимского района.

Подозреваемые переданы в региональное подразделение Следкома России.