В Калининграде эвакуировали посетителей ТЦ «Европа»
Из торгового центра «Европа» эвакуировали посетителей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы.
Из торгового центра «Европа» эвакуировали посетителей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы.
В четверг, 5 апреля, около 11:00 к зданию комплекса со стороны Гвардейского проспекта подъехала машина пожарных. В
Стоит отметить, что после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово региональное управление МЧС начало проверки торговых центров. Днём в среду, 28 марта, в Калининграде эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Акрополь», а на следующий день — ТЦ «Плаза».
Проинспектировать пожарную безопасность в крупных комплексах поручил губернатор Антон Алиханов. На проверку объектов глава региона дал две недели. Он пообещал рассказать местным жителям о выявленных нарушениях, если на предпринимателей не подействуют штрафы и предписания надзорных органов.
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