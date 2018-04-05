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13:11 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде эвакуировали посетителей ТЦ «Европа»

Из торгового центра «Европа» эвакуировали посетителей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы.

В четверг, 5 апреля, около 11:00 к зданию комплекса со стороны Гвардейского проспекта подъехала машина пожарных. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что в городе проходят плановые учения в местах массового скопления людей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово региональное управление МЧС начало проверки торговых центров. Днём в среду, 28 марта, в Калининграде эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Акрополь», а на следующий день — ТЦ «Плаза».

Проинспектировать пожарную безопасность в крупных комплексах поручил губернатор Антон Алиханов. На проверку объектов глава региона дал две недели. Он пообещал рассказать местным жителям о выявленных нарушениях, если на предпринимателей не подействуют штрафы и предписания надзорных органов.

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