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13:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на судоремонтном заводе загорелся танкер «Волгонефть»

Площадь возгорания — 100 квадратных метров.

Источник: РИА "Новости"

В Куйбышевском районе Самары на судоремонтном заводе в четверг, 5 апреля, произошел пожар. Загорелся танкер «Волгонефть».

Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. Рабочие разбирали судно на металлолом, когда у него загорелась рубка. Сейчас специалисты тушат огонь, сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в районе 12:40.

В региональном ГУ МЧС напоминают, что в случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам 01, 101 (с мобильного) или по «телефону доверия» 8 (846) 337−72−82.

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