В Самаре на судоремонтном заводе загорелся танкер «Волгонефть»

Источник: РИА "Новости"

В Куйбышевском районе Самары на судоремонтном заводе в четверг, 5 апреля, произошел пожар. Загорелся танкер «Волгонефть».

Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. Рабочие разбирали судно на металлолом, когда у него загорелась рубка. Сейчас специалисты тушат огонь, сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в районе 12:40.