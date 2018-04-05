В Самаре на судоремонтном заводе загорелся танкер «Волгонефть»
Площадь возгорания — 100 квадратных метров.
Площадь возгорания — 100 квадратных метров.
В Куйбышевском районе Самары на судоремонтном заводе в четверг, 5 апреля, произошел пожар. Загорелся танкер «Волгонефть».
Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. Рабочие разбирали судно на металлолом, когда у него загорелась рубка. Сейчас специалисты тушат огонь, сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в
Сообщение о возгорании поступило в районе 12:40.
В региональном ГУ МЧС напоминают, что в случае возникновения пожара необходимо звонить по телефонам 01, 101 (с мобильного) или по «телефону доверия»
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