На крымской дороге на ходу загорелся грузовик
Накануне днем (примерно, в 17:45) в районе г. Щелкино на ходу загорелся грузовик ГАЗ-53. Как уточнили в МЧС, во время движения произошло загорание моторного отсека.
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Накануне днем (примерно, в 17:45) в районе г. Щелкино на ходу загорелся грузовик ГАЗ-53. Как уточнили в МЧС, во время движения произошло загорание моторного отсека.
«По прибытию на место чрезвычайного происшествия личным составом было проведено боевое развертывание и ликвидация загорания, площадь которого составила 4 кв.м. К счастью, водитель автомобиля самостоятельно покинул транспорт и не пострадал», — уточнили в МЧС.
Отметим, что кузов грузовика, практически, не пострадал, а вот мотор и кабина восстановлению не подлежат.
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