Следователи заподозрили замдекана юрфака Воронежского госуниверситета в подлоге

Источник: Агентство «Москва»

По данным источника РИА «Воронеж», правоохранители заподозрили доцента, заместителя декана по ускоренному обучению Павла Шабанова. По версии следователей, в марте 2018 года преподаватель вуза поставил студенту первого курса в зачетку «удовлетворительно». На самом деле, мужчина не проверял знания учащегося, написал неправильную дату и заверил все своей подписью.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) на основе материалов, которые предоставили сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

До этого силовики задержали 37-летнего преподавателя юрфака ВГУ, кандидата юридических наук Владимира Артамонова. Мужчину поймали на получении 300 тыс. рублей в пятницу, 30 марта. По версии следователей, он требовал 400 тыс. рублей у аспиранта медуниверситета имени Бурденко. За деньги преподаватель обещал достать направление на целевое обучение у знакомых сотрудников регионального УФСИН.