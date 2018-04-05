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13:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Следователи заподозрили замдекана юрфака Воронежского госуниверситета в подлоге

Под следствие попал еще один сотрудник юрфака Воронежского госуниверситета. Силовики возбудили уголовное дело о служебном подлоге, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в четверг, 5 апреля.

Источник: Агентство «Москва»

По данным источника РИА «Воронеж», правоохранители заподозрили доцента, заместителя декана по ускоренному обучению Павла Шабанова. По версии следователей, в марте 2018 года преподаватель вуза поставил студенту первого курса в зачетку «удовлетворительно». На самом деле, мужчина не проверял знания учащегося, написал неправильную дату и заверил все своей подписью.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) на основе материалов, которые предоставили сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 2 лет лишения свободы.

До этого силовики задержали 37-летнего преподавателя юрфака ВГУ, кандидата юридических наук Владимира Артамонова. Мужчину поймали на получении 300 тыс. рублей в пятницу, 30 марта. По версии следователей, он требовал 400 тыс. рублей у аспиранта медуниверситета имени Бурденко. За деньги преподаватель обещал достать направление на целевое обучение у знакомых сотрудников регионального УФСИН.

Во вторник, 3 апреля, задержали двух студентов экономического факультета ВГУ. Молодые люди обещали знакомому за 50 тыс. рублей договориться с преподавателями об экзамене.

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