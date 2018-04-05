Цивилев продолжает встречаться с родными погибших в «Зимней вишне»

«Ежедневно поводятся проверки безопасности торговых центров, встречи с руководителями федеральных и областных структур. Кроме того, много времени уделяется встрече с родственниками погибших и пострадавших на пожаре в ТЦ “Зимняя вишня”,» — сообщили РИА Новости в администрации Кемеровской области.