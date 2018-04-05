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13:22 (мск), источник: РИА Новости

Цивилев продолжает встречаться с родными погибших в «Зимней вишне»

КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев продолжает встречи с родственниками погибших и пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Пожар в торговом центре в Кемерово
4 апреляСледствие дошло до главы Кемеровского МЧС
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«Ежедневно поводятся проверки безопасности торговых центров, встречи с руководителями федеральных и областных структур. Кроме того, много времени уделяется встрече с родственниками погибших и пострадавших на пожаре в ТЦ “Зимняя вишня”,» — сообщили РИА Новости в администрации Кемеровской области.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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