Цивилев продолжает встречаться с родными погибших в «Зимней вишне»
КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев продолжает встречи с родственниками погибших и пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев продолжает встречи с родственниками погибших и пострадавших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
«Ежедневно поводятся проверки безопасности торговых центров, встречи с руководителями федеральных и областных структур. Кроме того, много времени уделяется встрече с родственниками погибших и пострадавших на пожаре в ТЦ “Зимняя вишня”,» — сообщили РИА Новости в администрации Кемеровской области.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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