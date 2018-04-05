Погоня в Иркутске: полицейские несколько часов пытались остановить пьяного водителя ВАЗ 21130

Ночью 5 апреля в Иркутске полицейские устроили погоню по улицам города. На улице Фридриха Энгельса сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ 21130», который мчался на полной скорости. Они потребовали остановиться, однако водитель не хотел сдаваться — он лишь надавил на газ. Пришлось бросаться вслед за ним.

— Нарушитель несколько раз создавал на дороге аварийные ситуации с угрозой жизни и здоровью людей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — В ходе преследования он протаранил забор и шлагбаум одной из станций технического обслуживания, находящейся неподалеку, после чего вновь попытался скрыться с места происшествия.