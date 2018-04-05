Погоня в Иркутске: полицейские несколько часов пытались остановить пьяного водителя ВАЗ 21130
Ему грозит несколько штрафов.
Ему грозит несколько штрафов.
Ночью 5 апреля в Иркутске полицейские устроили погоню по улицам города. На улице Фридриха Энгельса сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ 21130», который мчался на полной скорости. Они потребовали остановиться, однако водитель не хотел сдаваться — он лишь надавил на газ. Пришлось бросаться вслед за ним.
— Нарушитель несколько раз создавал на дороге аварийные ситуации с угрозой жизни и здоровью людей, — сообщает
Стражам порядка все же удалось его остановить и скрутить. Оказалось, что за рулем был пьяный 22-летний иркутянин. Мужчину привлекли к административной ответственности и отправили в спецприемник. Ему грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Кроме того, на водителя составили протоколы еще и по другим статьям — за оставление места ДТП и за отсутствие страховки.
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