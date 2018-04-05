В Краснодаре из-за пожара в квартире многоэтажки эвакуировали 40 человек
Возгорание произошло 5 апреля в одной из квартир на девятом этаже дома на улице Симферопольской.
Возгорание произошло 5 апреля в одной из квартир на девятом этаже дома на улице Симферопольской.
«Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчер в 12:16. Пожарные подразделения прибыли на место в 12:22. Площадь пожара составила 70 кв. м», — сообщили
Проведена эвакуация 40 человек. Пожар локализовали в 12:40, полностью потушили в 12:52.
В тушение пожара были задействованы 28 человек и десять единиц техники.
В результате пожара есть один пострадавший, ему оказывается медицинская помощь.
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