Под Волгоградом нашли тело пропавшего бизнесмена
Под Волгоградом в Ахтубе было обнаружено тело пропавшего в конце февраля подводного охотника, бизнесмена, общественного деятеля, эксперта ОНФ, художника и поэта Станислава Рыгина.
Под Волгоградом в Ахтубе было обнаружено тело пропавшего в конце февраля подводного охотника, бизнесмена, общественного деятеля, эксперта ОНФ, художника и поэта Станислава Рыгина.
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, плавающее в воде тело в гидрокостюме и ластах заметил житель поселка Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоградской области. Мужчина вышел на берег Ахтубы погулять с собакой. Он же вызвал к месту происшествия оперативные службы.
В ходе осмотра тела погибшего мужчины, на нем не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти. Вероятнее всего, мужчина утонул во время подводной охоты. Точную причину гибели установит
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.