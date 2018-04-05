Под Волгоградом нашли тело пропавшего бизнесмена

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, плавающее в воде тело в гидрокостюме и ластах заметил житель поселка Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоградской области. Мужчина вышел на берег Ахтубы погулять с собакой. Он же вызвал к месту происшествия оперативные службы.