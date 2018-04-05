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13:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом нашли тело пропавшего бизнесмена

Под Волгоградом в Ахтубе было обнаружено тело пропавшего в конце февраля подводного охотника, бизнесмена, общественного деятеля, эксперта ОНФ, художника и поэта Станислава Рыгина.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, плавающее в воде тело в гидрокостюме и ластах заметил житель поселка Куйбышев Среднеахтубинского района Волгоградской области. Мужчина вышел на берег Ахтубы погулять с собакой. Он же вызвал к месту происшествия оперативные службы.

В ходе осмотра тела погибшего мужчины, на нем не было обнаружено никаких признаков насильственной смерти. Вероятнее всего, мужчина утонул во время подводной охоты. Точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза, по факту обнаружения трупа уже начата проверка.

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