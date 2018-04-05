Украинская прокуратура хочет арестовать капитана задержанного судна «Норд»

Источник: Государственная пограничная служба Украины

«Прокуратура будет просить арест на 60 дней», — сообщила Тихончик. Она добавила, что капитан будет присутствовать на заседании суда.

На прошлой неделе украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. На борту находятся 10 членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На «Норд» наложили арест. Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.