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13:48 (мск), источник: РИА Новости

Украинская прокуратура хочет арестовать капитана задержанного судна «Норд»

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Украинская прокуратура будет ходатайствовать об аресте капитана арестованного на Украине российского судна «Норд» сроком на 60 дней, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

«Прокуратура будет просить арест на 60 дней», — сообщила Тихончик. Она добавила, что капитан будет присутствовать на заседании суда.

На прошлой неделе украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России. На борту находятся 10 членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На «Норд» наложили арест. Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.

Капитана судна в среду доставили в управление Службы безопасности Украины в Херсоне для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск. Покидать судно им запрещено. При этом капитан в среду вечером был доставлен в горбольницу Херсона с диагнозом «гипертонический криз».

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