Горевшую 30 лет назад школу потребовали проверить депутаты

Проверку инициировали депутаты райсовета Татьяна Ковалева и Николай Шудрик. В обращении они указали два объекта: здание детско-юношеской спортивной школы и новый спортивный комплекс «Арена Спорт».
— Здание, в котором находится ДЮСШ, построено в 50-х годах, в 1987 году здесь был пожар. После реконструкции в сохранившейся части сгоревшей школы разместили спортивную и районный музей. Стенам, пережившим пожар, более 60 лет. Потому мы просим проверить, соответствует ли нормам ввода в эксплуатацию уцелевший при пожаре фрагмент здания, получены ли собственником все разрешительные документы, в том числе исследования на прочность, — рассказал VN.ru депутат районного Совета депутатов Убинского района Николай Шудрик.
Группа депутатов попросила ознакомиться с документацией на право эксплуатации спортивного комплекса «Арена Спорт», который торжественно открыли в декабре прошлого года.
Помещение предусмотрено для массовых мероприятий и спортивных занятий. Обеспокоенность депутатов вызывает неконтролируемый рост толщины снега в зимний период на сооружении размером 60×30 метров. В текущую зиму толщина снега достигала 40−50 сантиметров. Соответствует ли «амбар», как иногда называют это сооружение убинцы, техническим требованиям для массового посещения, предстоит выяснить — счистить наледь на кровле не представляется возможным. Это опасно, считают депутаты.
Местные чиновники проигнорировали требования депутатов ознакомиться с документацией по вводу в эксплуатацию, соответствию противопожарной безопасности системы отопления газом в подсобных помещениях.
В ближайшее время сотрудники прокуратуры тщательно проверят не только документацию, но и здания на безопасность и предоставят письменный ответ.
Добавим, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что проверки всех ТРЦ региона начались в начале апреля. «Я поручил министерству строительства Новосибирской области поднять документы о приемке подобных объектов в эксплуатацию с целью выявить, не было ли каких-то подводных камней, замечаний в отношении систем пожаротушения, дымоудаления и других систем безопасности», — добавил руководитель области. Между тем, волонтеры фиксируют нарушения на камеры мобильных телефонов. Юристы анализируют ситуацию и сообщают в надзорные органы.
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