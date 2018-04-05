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13:52 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области уровень паводковых вод снизился в трех районах

В Кумылженском, Михайловском и Фроловском районах Волгоградской области, согласно данным мониторинга гидрологической обстановки, началось снижение уровня паводковых вод.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе главы региона, в подтопленных зонах развернуто 16 пунктов временного размещения, рассчитанных как минимум на 1500 человек. Сейчас в них находится 39 жителей, из которых 18 детей. Всего эвакуировано более 500 человек. Для тех, кто остался в своих домах, подвозят продукты питания, организована медицинская помощь. Работы по устранению последствий паводка на данный момент проводятся в 27 населенных пунктах Кумылженского, Фроловского, Еланского, Киквидзенского и Михайловского районов. Отметим, обстановка с паводками отслеживается с помощью 31 гидропоста.

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