В Волгоградской области уровень паводковых вод снизился в трех районах
В Кумылженском, Михайловском и Фроловском районах Волгоградской области, согласно данным мониторинга гидрологической обстановки, началось снижение уровня паводковых вод.
В Кумылженском, Михайловском и Фроловском районах Волгоградской области, согласно данным мониторинга гидрологической обстановки, началось снижение уровня паводковых вод.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
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