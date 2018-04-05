В Екатеринбурге трамвай «выбросило» на остановку

В Верх-Исетском районе уральской столицы при повороте с Кирова на Долорес Ибаррури сошел с рельсов трамвай.

Как сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», состав «дал угла», а после его выбросило на остановку. Людей в этот момент на ней не было.