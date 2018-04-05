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14:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге трамвай «выбросило» на остановку

На ВИЗе.

В Верх-Исетском районе уральской столицы при повороте с Кирова на Долорес Ибаррури сошел с рельсов трамвай.

Как сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», состав «дал угла», а после его выбросило на остановку. Людей в этот момент на ней не было.

Из-за происшествия движение трамваев в сторону центра было перекрыто, передает «Уралинформбюро».

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