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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Власти Сочи рассказали, когда застройщик восстановит горевший дом

СОЧИ, 5 апр — РИА Новости. Многоквартирных дом в Сочи на улиц Пятигорской, где в понедельник произошел пожар, будет восстановлен в течение двух месяцев, такие обязательства взял на себя застройщик объекта, сообщил первый вице-губернатора Кубани Андрей Алексеенко журналистам после осмотра дома и совещания.

Источник: РИА Новости

«На сегодняшний день ведутся работы по восстановлению этого дома. В течение двух месяцев представители застройщика взяли на себя обязательства в полном объеме, в соответствии с проектные решением, насколько это возможно, с соблюдением правил и требований пожарной безопасности восстановить этот объект… Знаю, что работает и МВД, и прокуратура, и следственный комитет», — сказал Алексеенко.

В понедельник вечером в Сочи на улице Пятигорской произошел пожар в пятиэтажном доме на площади 500 квадратных метров. Никто не пострадал, были эвакуированы 50 жителей дома.

Администрация Хостинского района Сочи подготовила пункт временного размещения (ПВР) погорельцев — жилой комплекс «Лесное» на улице Транспортной. Как рассказали РИА Новости в мэрии в среду днем, в ПВР остаются 23 человека, в том числе 4 ребенка.

По сообщению администрации, горевший дом был узаконен на основании фальшивого экспертного заключения.

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