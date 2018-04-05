Власти Сочи рассказали, когда застройщик восстановит горевший дом

«На сегодняшний день ведутся работы по восстановлению этого дома. В течение двух месяцев представители застройщика взяли на себя обязательства в полном объеме, в соответствии с проектные решением, насколько это возможно, с соблюдением правил и требований пожарной безопасности восстановить этот объект… Знаю, что работает и МВД, и прокуратура, и следственный комитет», — сказал Алексеенко.