В Екатеринбурге возле здания минфина произошла перестрелка

Днем 5 апреля в Екатеринбурге на улице Пушкина около здания регионального минфина произошла драка со стрельбой.

«Все началось около 25 минут назад. Дрались двое мужчин, затем один достал пистолет и раз 5−6 выстрелил. Подъехали две реанимации и полицейский УАЗик. Стрелявшего только что вывели в наручниках», — рассказали «Уралинформбюро» очевидцы.