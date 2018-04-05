В Екатеринбурге возле здания минфина произошла перестрелка
Средь бела дня.
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Средь бела дня.
Днем 5 апреля в Екатеринбурге на улице Пушкина около здания регионального минфина произошла драка со стрельбой.
«Все началось около 25 минут назад. Дрались двое мужчин, затем один достал пистолет и раз 5−6 выстрелил. Подъехали две реанимации и полицейский УАЗик. Стрелявшего только что вывели в наручниках», — рассказали «Уралинформбюро» очевидцы.
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