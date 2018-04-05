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14:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге возле здания минфина произошла перестрелка

Средь бела дня.

Днем 5 апреля в Екатеринбурге на улице Пушкина около здания регионального минфина произошла драка со стрельбой.

«Все началось около 25 минут назад. Дрались двое мужчин, затем один достал пистолет и раз 5−6 выстрелил. Подъехали две реанимации и полицейский УАЗик. Стрелявшего только что вывели в наручниках», — рассказали «Уралинформбюро» очевидцы.

В пресс-группе городского УМВД пообещали прокомментировать инцидент позднее.

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