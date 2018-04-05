В Уфе полиция разыскивает пропавших без вести мать с пятилетним сыном

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе пропала без вести 36-летняя Марьям Вильданова вместе с пятилетним сыном. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, 4 апреля в полицию от гражданина поступило заявление о том, что его жена с ребенком пропали.