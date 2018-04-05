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14:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе полиция разыскивает пропавших без вести мать с пятилетним сыном

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе пропала без вести 36-летняя Марьям Вильданова вместе с пятилетним сыном. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД по РБ, 4 апреля в полицию от гражданина поступило заявление о том, что его жена с ребенком пропали.

«Сотрудниками полиции ведется поиск пропавших женщины с ребенком, — проинформировал представитель ведомства. — Всех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, просим сообщить по номеру «02».

Известно, что женщина родилась в Татарстане, но сейчас с семьей проживает в Уфе.

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