В Уфе полиция разыскивает пропавших без вести мать с пятилетним сыном
УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе пропала без вести 36-летняя Марьям Вильданова вместе с пятилетним сыном. Как сообщили агентству «Башинформ» в
УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе пропала без вести 36-летняя Марьям Вильданова вместе с пятилетним сыном. Как сообщили агентству «Башинформ» в
«Сотрудниками полиции ведется поиск пропавших женщины с ребенком, — проинформировал представитель ведомства. — Всех, кто владеет
Известно, что женщина родилась в Татарстане, но сейчас с семьей проживает в Уфе.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.