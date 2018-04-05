В Казани эвакуировали ТЦ «Южный»
В Казанио коло полудня эвакуировали ТЦ «Южный», сообщают очевидцы в соцсетях.
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В Казанио коло полудня эвакуировали ТЦ «Южный», сообщают очевидцы в соцсетях.
Эвакуация оказалась учебной, посетители ожидали ее окончания на парковке.
Отметим, последние дни в Татарстане продолжаются проверки торговых центров. Они начались после пожара в Кемерово, где погибли 64 посетителя ТЦ.
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