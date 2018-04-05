Пожарные в Краснодаре потушили огонь в многоэтажке на улице Симферопольской
Квартира на девятом этаже загорелась 5 апреля, пламя охватило 70 кв. м.
Квартира на девятом этаже загорелась 5 апреля, пламя охватило 70 кв. м.
Пожарные ликвидировали возгорание меньше чем за час, 40 человек были эвакуированы. Один человек пострадал, ему оказали помощь.
В ликвидации пожара были задействованы 28 человек и десять единиц техники.
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