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14:17 (мск), источник: Кубань 24

Пожарные в Краснодаре потушили огонь в многоэтажке на улице Симферопольской

Квартира на девятом этаже загорелась 5 апреля, пламя охватило 70 кв. м.

Пожарные ликвидировали возгорание меньше чем за час, 40 человек были эвакуированы. Один человек пострадал, ему оказали помощь.

В ликвидации пожара были задействованы 28 человек и десять единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12:16.

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