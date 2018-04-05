Всем пострадавшим от паводка в Волгоградской области окажут материальную помощь

В Урюпинском, Михайловском, Суровикинском и Фроловском районах Волгоградской области приступили к работе комиссии по оценке материального ущерба причиненного стихией жителям населенных пунктов пострадавших от паводка — людям будет оказана поддержка, предусмотренная законодательством. Как сообщает пресс-служба администрации региона, сотрудники центров социальной защиты населения совместно с представителями администраций сельских поселений начали обследование подтопленных домовладений.

Нанесенный стихией ущерб специалисты комиссии будут определять в индивидуальном порядке, материальная помощь будет адресной, максимальная сумма составит 50 тысяч рублей. Средства на выплаты предусмотрены в региональном бюджете. Члены комиссий объясняют пострадавшим как оформлять необходимые для получения выплат документов: их сбор будет проходить в населенных пунктах, при необходимости селянам помогут восстановить утраченные бумаги.