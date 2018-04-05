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14:12 (мск), источник: РИАЦ

Всем пострадавшим от паводка в Волгоградской области окажут материальную помощь

В Волгоградской области специальные комиссии приступили к оценке ущерба от паводка.

В Урюпинском, Михайловском, Суровикинском и Фроловском районах Волгоградской области приступили к работе комиссии по оценке материального ущерба причиненного стихией жителям населенных пунктов пострадавших от паводка — людям будет оказана поддержка, предусмотренная законодательством. Как сообщает пресс-служба администрации региона, сотрудники центров социальной защиты населения совместно с представителями администраций сельских поселений начали обследование подтопленных домовладений.

Нанесенный стихией ущерб специалисты комиссии будут определять в индивидуальном порядке, материальная помощь будет адресной, максимальная сумма составит 50 тысяч рублей. Средства на выплаты предусмотрены в региональном бюджете. Члены комиссий объясняют пострадавшим как оформлять необходимые для получения выплат документов: их сбор будет проходить в населенных пунктах, при необходимости селянам помогут восстановить утраченные бумаги.

Напомним, 4 апреля на территории Волгоградской области объявлен режим ЧС. Накануне в ходе выездного рабочего совещания губернатора Андрея Бочарова и главы МЧС России Владимира Пучкова было отмечено, что главная задача всех сил и средств, власти всех уровней — оказать помощь людям. На подтопленных территориях развернуты пункты временного размещения, организовано оказание специалистами психологической помощи. Налажено медицинское обслуживание в зоне паводка.

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