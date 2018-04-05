Пермяк обокрал больницу на улице Ким
На месте преступления полицейские установили, что вор повредил входную дверь, проник в кабинет и украл электроинструмент. Ущерб превысил девять тысяч рублей.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
На месте преступления полицейские установили, что вор повредил входную дверь, проник в кабинет и украл электроинструмент. Ущерб превысил девять тысяч рублей.
Вскоре была установлена личность подозреваемого — им оказался безработный и ранее судимый за кражу 48-летний пермяк. Наряд ППС задержал мужчину.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.