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14:53 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк обокрал больницу на улице Ким

На месте преступления полицейские установили, что вор повредил входную дверь, проник в кабинет и украл электроинструмент. Ущерб превысил девять тысяч рублей.

Вскоре была установлена личность подозреваемого — им оказался безработный и ранее судимый за кражу 48-летний пермяк. Наряд ППС задержал мужчину.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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