49 человек проверили в Краснодаре после массовой драки гастарбайтеров

— Проведен осмотр граждан, телесных повреждений выявлено не было. Все они отрицают причастность к конфликту. Устанавливаются личности непосредственных участников инцидента и причина самого конфликта, — сообщил Артем Коноваленко, официальный представитель Управления МВД РФ по Краснодару.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, запечатлевший массовую драку рабочих на стройке одного из жилых комплексов Краснодара. Судя по видео, участниками массовой драки стали более 10 человек, которые пустили в ход не только руки, но и куски строительной арматуры.

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