49 человек проверили в Краснодаре после массовой драки гастарбайтеров
Полиция доставила иностранцев в отделения и проверила по всем базам данных. Все они находятся на территории России законно, имеют трудовые патенты и договора.
Полиция доставила иностранцев в отделения и проверила по всем базам данных. Все они находятся на территории России законно, имеют трудовые патенты и договора.
— Проведен осмотр граждан, телесных повреждений выявлено не было. Все они отрицают причастность к конфликту. Устанавливаются личности непосредственных участников инцидента и причина самого конфликта, — сообщил Артем Коноваленко, официальный представитель Управления МВД РФ по Краснодару.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, запечатлевший массовую драку рабочих на стройке одного из жилых комплексов Краснодара. Судя по видео, участниками массовой драки стали более 10 человек, которые пустили в ход не только руки, но и куски строительной арматуры.
Сообщений в полицию о драке не поступало, однако по факту публикации полиция Краснодара провела проверку и установила, что драка произошла 29 марта.
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