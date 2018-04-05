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14:44 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на танкере типа «Волгонефть» в Самаре локализован

Самара. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Пожарные локализовали возгорание на танкере в одном из судоремонтных заводов на окраине Самары, которое произошло в четверг во время распиливания судна на металлолом.

«Возгорание локализовано в 14:38 по местному времени. Пострадавших нет. Материального ущерба, по сути, нет, так как это уже металлолом», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Представитель МЧС уточнил, что на месте пожара работают 37 человек пожарно-спасательного подразделения, используется 7 единиц техники.

Ранее сообщалось, информация о пожаре поступила в 12:41 по местному времени. Горела рубка танкера «Волгонефть» на РЭБ (ремонтно-эксплуатационной базе — ИФ) нефтефлота. В момент возгорания рабочие распиливали танкер на металлолом.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», РЭБ нефтефлота «Волготанкер» принадлежит ОАО «Волготанкер», находящемуся в стадии ликвидации.

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