Пожар на танкере типа «Волгонефть» в Самаре локализован
Самара. 5 апреля.
Самара. 5 апреля.
«Возгорание локализовано в 14:38 по местному времени. Пострадавших нет. Материального ущерба, по сути, нет, так как это уже металлолом», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в
Представитель МЧС уточнил, что на месте пожара работают 37 человек
Ранее сообщалось, информация о пожаре поступила в 12:41 по местному времени. Горела рубка танкера «Волгонефть» на РЭБ (ремонтно-эксплуатационной базе — ИФ) нефтефлота. В момент возгорания рабочие распиливали танкер на металлолом.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», РЭБ нефтефлота «Волготанкер» принадлежит ОАО «Волготанкер», находящемуся в стадии ликвидации.
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