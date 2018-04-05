Пожар на танкере типа «Волгонефть» в Самаре локализован

«Возгорание локализовано в 14:38 по местному времени. Пострадавших нет. Материального ущерба, по сути, нет, так как это уже металлолом», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.