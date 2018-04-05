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15:25 (мск), источник: Вести - Омск

В доме № 55 на улице 20-го Партсъезда снова произошло обрушение

В доме № 55 на улице 20-го Партсъезда в Советском округе Омска снова произошло обрушение части стены. 2 недели назад там обвалилась кирпичная кладка между окнами второго и третьего этажей, а сейчас то же самое произошло этажом выше.

Специалисты окружной администрации и управляющей компании уже побывали на месте происшествия и сейчас решают вопрос о ремонте дома.

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