В Краснодаре задержан гендиректор Корпорации развития Ставрополья

Задержание произошло, когда чиновник собирался улететь в Турцию. Как рассказала «РГ» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Екатерина Данилова, в момент задержания у Абдурахимова случился сердечный приступ.

— Подозреваемый доставлен в Ставрополь, где находится в одной из больниц. К нему приставлены сотрудники правоохранительных структур. Когда его состояние улучшится, с ним начнут работу следователи, — уточнила Данилова.

В самой Корпорации развития Ставропольского края удивились факту задержания сотрудника.

— Мы не располагаем какими-либо сведениями о том, что генеральный директор находится под стражей, — заявили корреспонденту «РГ» в приемной организации.

Кстати, Абдурахимов подозревается совершении преступления по тому же делу, что и заместитель министра экономического развития Ставрополья Елена Кильпа, в отношении которой возбуждено дело по части первой статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».