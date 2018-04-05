В Краснодаре задержан гендиректор Корпорации развития Ставрополья

Задержание произошло, когда чиновник собирался улететь в Турцию. Как рассказала «РГ» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Екатерина Данилова, в момент задержания у Абдурахимова случился сердечный приступ.
— Подозреваемый доставлен в Ставрополь, где находится в одной из больниц. К нему приставлены сотрудники правоохранительных структур. Когда его состояние улучшится, с ним начнут работу следователи, — уточнила Данилова.
В самой Корпорации развития Ставропольского края удивились факту задержания сотрудника.
— Мы не располагаем какими-либо сведениями о том, что генеральный директор находится под стражей, — заявили корреспонденту «РГ» в приемной организации.
Кстати, Абдурахимов подозревается совершении преступления по тому же делу, что и заместитель министра экономического развития Ставрополья Елена Кильпа, в отношении которой возбуждено дело по части первой статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Речь идет о госконтракте на разработку бренда «Ставропольское качество». Предполагалось, что ежегодно лучшие компании с продукцией самого высокого качества становились бы победителями конкурса, получали бы право использовать ресурсы бренда, чтобы продвигать свой товар. В 2015 году, когда проводился аукцион, его выиграла КРСК под руководством Абдурахимова. Контракт с организацией на сумму 9 миллионов 900 тысяч рублей подписала Кильпа. Как установили позже правоохранители, реальная стоимость выполненных работ составила 950 тысяч рублей.
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