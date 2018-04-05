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15:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

СК возбудил уголовное дело после падения льдины на 12-летнего мальчика в Воронеже

Школьник получил компрессионный перелом позвоночника.

Следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12-летнего мальчика при падении снега с крыши дома в Железнодорожном районе Воронежа. Дело расследуют в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в четверг, 5 апреля.

Инцидент произошел 1 апреля возле дома № 14 по улице Артамонова. Школьника госпитализировали в областную детскую клиническую больницу № 2. Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника. По данным следователей, мальчик получил травму «в результате некачественного оказания сотрудниками управляющей компании услуг по очистке от снега крыши многоквартирного жилого дома № 14».

В рамках расследования дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) следователи установят виновного за причины и условия, повлекшие травмирование ребенка, а также дадут оценку качеству и своевременности работ по очистке кровли. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

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