Житель Воронежской области пойдет под суд за смертельное избиение матери

Павловский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя, избившего до смерти 61-летнюю мать. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил и.о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России Руслан Болотских в четверг, 5 апреля.

Инцидент произошел в Павловске в ночь на 1 января 2018 года. Мать и сын вместе выпивали. Пожилая женщина предъявила претензии к тому, как сын воспитывает своего ребенка. Мужчина стал избивать мать. Жительница Павловска скончалась на месте. Тело погибшей обнаружили в доме в микрорайоне Северный.

Павловчанин признал вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4. ст. 111 УК РФ). Мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.