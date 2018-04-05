Житель Воронежской области пойдет под суд за смертельное избиение матери
Ранее мужчина уже избивал мать, но она его простила.
Ранее мужчина уже избивал мать, но она его простила.
Павловский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя, избившего до смерти 61-летнюю мать. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил и.о. руководителя Павловского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России Руслан Болотских в четверг, 5 апреля.
Инцидент произошел в Павловске в ночь на 1 января 2018 года. Мать и сын вместе выпивали. Пожилая женщина предъявила претензии к тому, как сын воспитывает своего ребенка. Мужчина стал избивать мать. Жительница Павловска скончалась на месте. Тело погибшей обнаружили в доме в микрорайоне Северный.
Павловчанин признал вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4. ст. 111 УК РФ). Мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее павловчанин был судим за избиение матери и причиненный ей тяжкий вред здоровью. Но женщина его простила, мужчина тогда получил условный срок.
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