Генеральная уборка: дворник из Узбекистана нашел в Москве гранату
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Уроженец Узбекистана убирал двор жилого дома на Палехской улице в Москве и обнаружил гранату.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Уроженец Узбекистана убирал двор жилого дома на Палехской улице в Москве и обнаружил гранату.
Боеприпас лежал под слоем снега. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В полицию 48-летний дворник обратился 3 апреля спустя 20 минут после находки. На место приехали кинологи и саперы. Так как снаряд был найден во второй половине дня, его разминирование отложили до 4 апреля.
Источник уточнил, что о случившемся уже знают в прокуратуре и межрайонном отделе следственного комитета.
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