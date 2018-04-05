Генеральная уборка: дворник из Узбекистана нашел в Москве гранату

Источник: Sputnik

Боеприпас лежал под слоем снега. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию 48-летний дворник обратился 3 апреля спустя 20 минут после находки. На место приехали кинологи и саперы. Так как снаряд был найден во второй половине дня, его разминирование отложили до 4 апреля.