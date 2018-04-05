В Башкирии на монтажника упал бункер, сорвавшийся с крюков башенного крана

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане Следственный комитет проводит доследственню проверку по факту несчастного случая с рабочим на производстве. В пресс-службе ведомства сообщили, что 3 апреля в полицию поступила информация о гибели сотрудника на одном из предприятий города Кумертау.