В Башкирии на монтажника упал бункер, сорвавшийся с крюков башенного крана
УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане Следственный комитет проводит доследственню проверку по факту несчастного случая с рабочим на производстве. В
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.