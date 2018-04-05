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15:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на монтажника упал бункер, сорвавшийся с крюков башенного крана

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане Следственный комитет проводит доследственню проверку по факту несчастного случая с рабочим на производстве. В пресс-службе ведомства сообщили, что 3 апреля в полицию поступила информация о гибели сотрудника на одном из предприятий города Кумертау.

Предварительно установлено, что днем во время демонтажа устаревшей металлической конструкции на территории ООО «Элеватор», бункер сорвался с крюков башенного крана и упал на монтажника предприятия. 41-летний рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшего. Проверке подвергнется и работа по соблюдению техники безопасности на предприятии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.

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