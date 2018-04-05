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15:28 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Маршала Блюхера — весенний заплыв автомобилей

В Петербург пришла весна, тает мартовский снег, и городские улицы превращаются в реки.

Весенний заплыв автомобилей наблюдали днем 5 апреля на проспекте Маршала Блюхера. На видео, опубликованном в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что проезжая часть буквально залита водой, и некоторые водители, проезжая на скорости, поднимают фонтаны брызг выше машин.

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«В том месте ливневок и нету, видимо, вообще. Там всегда потоп, даже когда сильный ливень», — комментирует участник группы Станислав. А Владимир добавляет, что такая же ситуация наблюдается на проспекте Металлистов от шоссе Революции до Пискаревского проспекта.

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