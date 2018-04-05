Верховный суд оставил оправдательный приговор витебской роженице

Оправдательный приговор, вынесенный Витебским областным судом Степановой, у которой во время домашних родов умер ребенок, был опротестован прокурором в середине февраля 2018 года.
«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила без изменения оправдательный приговор, а апелляционный протест прокурора без удовлетворения», — сообщили Sputnik в четверг в Верховном суде.
Решение Верховного суда о том, что Степанова не виновна в гибели своего ребенка, который скончался во время домашних родов, вступило в законную силу.
Первоначально женщина, рожавшая на дому, была признана виновной в смерти младенца. Она обжаловала приговор районного суда, ее дело рассматривал Витебский областной суд.
25 января 2018 года областным судом Степанова была признана невиновной в причинении смерти по неосторожности и оправдана за отсутствием в деянии состава преступления.
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