Верховный суд оставил оправдательный приговор витебской роженице

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Оправдательный приговор, вынесенный Витебским областным судом Степановой, у которой во время домашних родов умер ребенок, был опротестован прокурором в середине февраля 2018 года.

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила без изменения оправдательный приговор, а апелляционный протест прокурора без удовлетворения», — сообщили Sputnik в четверг в Верховном суде.

Решение Верховного суда о том, что Степанова не виновна в гибели своего ребенка, который скончался во время домашних родов, вступило в законную силу.

Первоначально женщина, рожавшая на дому, была признана виновной в смерти младенца. Она обжаловала приговор районного суда, ее дело рассматривал Витебский областной суд.