Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку
Назван лучший автомобиль в мире
5-летний сын Рудковской и Плющенко отрицает, что родители бьют его
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Занимающаяся любовью пара погибла под колесами авто – СМИ
Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Тогда и сейчас: как изменились звезды сериала «Элен и ребята»
Летучая, Хилькевич и Крюков проехали по подиуму на велосипедах
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
15:39 (мск), источник: Sputnik.by

Верховный суд оставил оправдательный приговор витебской роженице

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Верховный Суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении «витебской роженицы» Ольги Степановой и поддержал оправдательный приговор, сообщили в Верховном суде.

Читайте также
Витебская роженица: компенсацию за СИЗО отдам на благотворительность

Оправдательный приговор, вынесенный Витебским областным судом Степановой, у которой во время домашних родов умер ребенок, был опротестован прокурором в середине февраля 2018 года.

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила без изменения оправдательный приговор, а апелляционный протест прокурора без удовлетворения», — сообщили Sputnik в четверг в Верховном суде.

Решение Верховного суда о том, что Степанова не виновна в гибели своего ребенка, который скончался во время домашних родов, вступило в законную силу.

Первоначально женщина, рожавшая на дому, была признана виновной в смерти младенца. Она обжаловала приговор районного суда, ее дело рассматривал Витебский областной суд.

25 января 2018 года областным судом Степанова была признана невиновной в причинении смерти по неосторожности и оправдана за отсутствием в деянии состава преступления.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Больше не надо гнать: белорусы предпочитают покупать машины на родине
Стало известно, когда откроется мотосезон в Беларуси
Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Госдума приняла закон о новой мере пресечения
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Экс-глава Генштаба ответил СМИ на критику «Адмирала Кузнецова»
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
Потеря сбережений приводит к преждевременной смерти
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь