Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Сын Елены Ваенги растет ее копией
96-летняя икона стиля Апфель: молодящаяся женщина выглядит жалко
Дмитрий Маликов «блеснул» сединой на новом фото
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
«Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Появилось видео, как пару во время полового акта сбило авто
Снято видео залпа мощнейшей системы артиллерии РФ
Тогда и сейчас: как изменились звезды сериала «Элен и ребята»
Летучая, Хилькевич и Крюков проехали по подиуму на велосипедах
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
15:40 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о погибших при вооруженном нападении на университет в Турции

АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы в университете Османгази в Эскишехире на западе Турции, сообщает телеканал NTV в четверг.

По предварительным данным, стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета.

По предварительным данным, стрельба произошла в здании педагогического факультета, огонь по своим коллегам открыл сотрудник университета.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Чехия возмущена высказываниями посла России
Британцы узнали, где производился отравивший Скрипалей газ
Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
«Бог куличей не примет»: чего лучше не делать в Чистый четверг
Госдума приняла закон о новой мере пресечения
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
Экс-глава Генштаба ответил СМИ на критику «Адмирала Кузнецова»
Чем закончился визит Владимира Путина в Турцию
Потеря сбережений приводит к преждевременной смерти
Спорт
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале» Лучшими игроками армейцев названы голкипер Игорь Акинфеев, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь