Breaking: At least four people killed after a teacher opens fire on staff members at Osmangazi University in Eskisehir, Turkey. pic.twitter.com/IP48Ns6LWi— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 5 апреля 2018 г.
СМИ сообщили о погибших при вооруженном нападении на университет в Турции
АНКАРА, 5 апр — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы в университете Османгази в Эскишехире на западе Турции, сообщает телеканал NTV в четверг.
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