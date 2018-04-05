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16:05 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре потушили пожар на судоремонтном заводе

Пожар, возникший в четверг на судоремонтном заводе в Самаре во время распиловки танкера, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Источник: РИА Новости

«Пожар ликвидирован в 15.15 (14.15 мск)», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на судоремонтном заводе в Куйбышевском районе Самары загорелась рубка танкера, который распиливали на металлолом. Площадь пожара составила 360 квадратных метров. Пожарные работали по повышенному рангу 1-БИС, было задействовано 38 человек и семь единиц техники. Пострадавших нет.

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