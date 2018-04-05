В Самаре потушили пожар на судоремонтном заводе
Пожар, возникший в четверг на судоремонтном заводе в Самаре во время распиловки танкера, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Пожар, возникший в четверг на судоремонтном заводе в Самаре во время распиловки танкера, ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
«Пожар ликвидирован в 15.15 (14.15 мск)», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на судоремонтном заводе в Куйбышевском районе Самары загорелась рубка танкера, который распиливали на металлолом. Площадь пожара составила 360 квадратных метров. Пожарные работали по повышенному рангу 1-БИС, было задействовано 38 человек и семь единиц техники. Пострадавших нет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.