В Самаре потушили пожар на судоремонтном заводе

Ранее сообщалось, что на судоремонтном заводе в Куйбышевском районе Самары загорелась рубка танкера, который распиливали на металлолом. Площадь пожара составила 360 квадратных метров. Пожарные работали по повышенному рангу 1-БИС, было задействовано 38 человек и семь единиц техники. Пострадавших нет.